O desabafo de um médico a Bruno Nogueira que ficou viral: “Tivemos pânico e agora estamos confusos”

A presença de Gustavo Cardona, médico que está na linha da frente do combate à covid-19, foi o ponto alto da emissão desta noite de terça-feira de “Como É Que o Bicho Mexe”. O discurso tornou-se viral.

Bruno Nogueira reservou grande parte do direto no Instagram para o depoimento de Gustavo Cardona, um médico que está na linha da frente de combate à covid-19. O clínico lembrou o choque inicial dos portugueses com o vírus, o atual relaxamento e o vídeo já foi visto por milhares de pessoas nas redes sociais.

“O que nos protegeu na primeira vaga é que tivemos muito medo. Um pânico que nos protegeu com os ecos que vinham de Itália e de Espanha”, começou por defender Gustavo Cardona em “Como É que o Bicho Mexe”.

“Lembro que muitas escolas fecharam antes de o Governo decretar algumas medidas. O que me pareceu um exagero, por achar que compreendia aquilo que nada sabia. Neste momento, as emoções das pessoas estão a dizer-nos que isto não é assim tão grave e as pessoas estão confusas”.

“Há uma ignorância coletiva e um facilitismo nos comportamentos. O que está a acontecer em termos de mortalidade em Portugal é uma catástrofe nunca antes vista”, acrescentou Gustavo Cardona.

“Esta doença tritura os profissionais de saúde que estão a tratar desta e de outras doenças. Não mata só velhinhos e já perdi a conta aos doentes de 30 ou 40 anos que me passaram pelas mãos nos cuidados intensivos”.

“É triste pensarmos como somos subdesenvolvidos em termos de sociedade e egoístas sem pensar no bem comum. As pessoas já estão anestesiadas com os números, sejam 100 ou dez mil”, concluiu Gustavo Cardona.