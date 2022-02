Desesperada: Cão da apresentadora Fátima Lopes desapareceu

A apresentadora da TVI está desesperada com o desaparecimento do seu cão, Brownie, neste início do ano. O cão já foi avistado, mas Fátima Lopes ainda não o conseguiu resgatar.

Uma entrada azarada em 2020. Fátima Lopes, apresentadora da TVI, viu o seu cão e melhor amigo, Brownie, desaparecer e lançou um apelo desesperado nas redes sociais.

“‼️PRECISO DA VOSSA AJUDA‼️ O meu Brownie desapareceu ontem de manhã da casa onde a minha filha foi passar a passagem de ano em CAXARIAS. A casa fica na estrada principal de CASALINHO, OURÉM”, começou por descrever.



“A casa tem muito mato à volta e preciso da vossa ajuda nas buscas. Ele tem chip e deve estar muito assustado! Por favor, se o encontrarem contactem a GNR mais próxima ou levem-no ao veterinário para que possam ligar para a minha filha”, acrescentou.

Entretanto, o cão foi avistado. “Por favor partilhem, divulguem e ajudem-nos a encontrá-lo. O Brownie é um membro da nossa família e precisamos que ele volte para casa! Estou em Casalinho dos Matos, perto de Ourém, onde o Brownie foi avistado. Ainda não temos notícias dele”, disse ainda.

“Vamos continuar a procurar! Por favor, se alguém tiver alguma informação entre em contacto com a GNR. O Brownie tem a coleira com o nome e o telefone da minha filha. Ajudem-nos a trazê-lo para casa” escreveu, preocupada, a comunicadora, que também gravou um vídeo, no qual aparece sem maquilhagem e muito abalada.

A N-TV junta-se à busca pelo Brownie ao noticiar o caso e publica, em baixo, outra foto do melhor amigo de Fátima Lopes.