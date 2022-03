Desesperada com cinzas da filha “à venda”, Angélica Jordão faz queixa à Polícia e volta ao Dubai

Depois de ter avisado nas redes sociais que as cinzas da filha tinham sido roubadas de um carro, Angélica Jordão foi confrontada com a alegada venda da urna nas redes sociais. Desesperada, a jovem vai voltar ao Dubai para junto do marido.

Parece ser uma montagem, mas Angélica Jordão não perdoou e passou o caso às autoridades: depois da urna com as cinzas da filha, Lua, que morreu às 23 semanas de gestação, ter sido roubada num assalto ao carro da amiga Sofia Sousa, a ex-concorrente de “reality shows” – como “A Quinta” (TVI) – foi confrontada agora com a alegada venda nas redes sociais, naquilo que parece ser uma montagem.

“Vende-se cinza de cremação infantil para fins de ritual”, pode ler-se na Internet, uma informação acompanhada pelo “preço”: cinco mil euros.

Verdade ou brincadeira de mau gosto, a ex-concorrente de “reality shows” ficou chocada com o que leu e entregou o caso à Polícia.

Entretanto, Angélica Jordão – irmã de Mel Jordão, a maquilhadora e namorada do músico Diogo Piçarra -, garantiu que vai cumprir o luto no Dubai.

“Estou desesperada e fico ainda mais com a mente suja e deplorável das pessoas. (…) Vou voltar para o Dubai segunda-feira para perto do meu marido e tentarmos fazer o luto de uma outra forma”, informou a jovem.