“Despejada” da Casa do Artista, empresa de Paulo Sousa Costa devastada pelo fogo

Carla Matadinho e Paulo Sousa Costa, empresários da Yelow Star Company, foram surpreendidos com um incêndio, que destruiu vários cenários. O drama surge depois de a companhia ter sido “despejada” da Casa do Artista, em Lisboa.

“Um mal nunca vem só”. Depois de ter saído da Casa do Artista, onde estava há vários anos, por desentendimentos com a nova direção, a Yellow Star Company, de Carla Matadinho e Paulo Sousa Costa, vive agora outro drama: parte dos cenários das peças que encenavam foram consumidos pelo fogo.

“Como se não bastasse tudo o que o setor da Cultura tem passado nos últimos tempos, do qual, naturalmente, não temos sido exceção, como se não bastasse termos sido despejados do Teatro Armando Cortez, onde tínhamos residência há seis anos, agora fomos ‘visitados’ por um dos piores inimigos do homem, o fogo!”, começou por informar Paulo Sousa Costa nas redes sociais.

“Um incêndio deflagrou esta madrugada no nosso armazém, em Alverca, destruindo na totalidade o cenário do nosso musical ‘Garfield’, atingindo igualmente e danificando outros cenários, adereços e todo o nosso equipamento e material de construção!”

“Os espetáculos do ‘Garfield’ agendados para o período de Natal ficam irremediavelmente cancelados, assim como qualquer hipótese de voltarmos a reconstruí-lo”, lamentou.

“Felizmente, os cenários das peças ‘A RATOEIRA’, ‘MONÓLOGOS DA VAGINA’ e ‘O HOMEM DA AMÁLIA’ ficaram a salvo, uma vez que este fim-de-semana tivemos sessões no Coliseu do Porto e Lagoa, pelo que os mesmos ainda estavam carregados nos respetivos camiões”.

Paulo Sousa Costa e Carla Matadinho prometem agora pôr mãos à obra. “Agora, mais uma vez, é ‘sacudir o pó’, neste caso as cinzas, e não deixar que estas chamas queimem de vez a nossa esperança de que um dia voltaremos a ter descanso… Até já. The Show Must Go On! Ps. Desistir não é opção!”, concluiu o empresário.