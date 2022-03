“Deus te abençoe!” A reação de Dolores Aveiro à transferência de Cristiano Ronaldo

Dolores Aveiro já reagiu à transferência de Cristiano Ronaldo da Juventus para o Manchester United. A matriarca do clã madeirense falou em regresso a “casa”.

Um dia para celebrar duas vezes. Depois do aniversário da neta Valentina – a filha de Katia Aveiro completou dois anos -, Dolores Aveiro celebrou esta tarde o regresso de Cristiano Ronaldo ao Manchester United, transferido da Juventus.

A matriarca publicou a imagem de um trono no qual o CR7 está sentado com um tridente (símbolo dos “red devils”) nas mãos e deixou algumas palavras ao “capitão” da Seleção Nacional que, entretanto, chegou a Lisboa com a namorada, Georgina Rodríguez.

“Um bom filho a casa torna. Deus te abençoe sempre e boa sorte ao Manchester United”, desejou Dolores Aveiro no perfil de Instagram.