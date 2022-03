Dezasseis anos de prisão para homem que atropelou irmã de Djaló

O Tribunal de Almada condenou esta terça-feira a 16 anos de prisão o homem que atropelou mortalmente a irmã do jogador Yannick Djaló, Açucena, em setembro de 2018.

Abel Fragoso, de 22 anos, terá de cumprir uma pena de prisão de 16 anos depois de ter tirado a vida à jovem, de 17 anos, nas Festas da Moita, há dois anos, avança o “Jornal de Notícias”.

O rapaz foi condenado por homicídio qualificado consumado e 11 homicídios de forma tentada, além de não estar autorizado a conduzir durante quatro anos.

A juíza defendeu que Abel Fragoso “não atuou com negligência” quando, em 2018, no dia 15 de setembro, entrou numa rua fechada ao trânsito e atropelou seis pessoas, uma delas mortalmente, a irmã do jogador de futebol Yannick Djaló.