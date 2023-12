Dezembro ainda não vai a meio, mas três celebridades já foram homenageadas no Passeio da Fama

O mês ainda nem vai a meio. Contudo, o Passeio da Fama já recebeu mais três estrelas. Zac Efron, Darius Rucker e Macaulay Culkin foram homenageados.

O Passeio da Fama – ou “Walk of Fame” – é uma conhecida atração turística para quem visita Los Angeles, nos Estados Unidos. Além disso, a calçada, localizada em Hollywood, é também um marco de homenagem a figuras importantes do entretenimento. Desde a música, ao cinema, à televisão e outros meios da área, várias são as celebridades que lá têm o seu nome gravado, como é o caso Britney Spears, Bruce Lee e Céline Dion.

Não é todos os dias que mais uma estrela é adicionada ao passeio. Porém, dezembro, que ainda nem vai a meio, viu mais três nomes serem gravados na calçada.

No primeiro dia do mês, 1, Macaulay Culkin, o protagonista do clássico filme “Sozinho em Casa”, saga que todos os Natais regressa à programação, foi homenageado com uma estrela.

“Macaulay Culkin tem sido uma referência na cultura pop há décadas”, afirmou Ana Martinez, produtora da Calçada da Fama de Hollywood. “Ele tem uma extensa trajetória de trabalho, mas o filme ‘Sozinho em Casa’ é um dos filmes de férias mais queridos conhecidos em todo o mundo”, acrescentou.

Poucos dias depois, dia 4 de dezembro, outra estrela foi adicionada. Com qual nome? Darius Rucker, cantor norte-americano do género “country” e também membro da banda “Hootie & the Blowfish”.

Já esta segunda-feira, dia 11 de dezembro, foi Zac Efron o homenageado, ator que ficou conhecido ao interpretar “Troy Bolton” em “High School Musical”.

“Estamos entusiasmados em homenagear o ator Zac Efron que começou a sua carreira na Disney e reinventou-se como protagonista ao interpretar uma ampla variedade de grandes papéis”, afirma Ana Martinez. “Que maneira de terminar o ano com este ator popular e talentoso”, concluiu.

Durante o seu discurso, Zac Efron acabou por falar sobre Matthew Perry, que faleceu em outubro. “Colaborar com ele foi muito divertido e realmente impulsionou-me. Isso empurrou-me para o próximo capítulo da minha carreira e, por isso, muito obrigado Matthew. Hoje estou a pensar muito em ti”, afirmou o ator.