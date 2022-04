“Dia de Cristina” lidera audiências

A TVI liderou as audiências durante a manhã e a tarde desta quarta-feira, 2 de dezembro. O programa “Dia de Cristina” foi o mais visto.

O formato da diretora de Ficção e Entretenimento do canal, Cristina Ferreira, terminou a manhã e a tarde a liderar com 349 mil espectadores e 372 mil, respetivamente. Também o “Big Brother Extra” manteve a liderança no horário em que é transmitido, com uma audiência de 340 mil.

Recorde-se que, em novembro, a TVI reduziu novamente a diferença nas audiências para a SIC, que é atualmente de 1,8 pontos percentuais, comparativamente aos 2,2 verificados em outubro.

Já a estação de Paço D’Arcos continuou a liderar as audiências pelo 22.º mês consecutivo.