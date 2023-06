Dia Mundial da Criança: Famosos viajam até à infância

Para celebrar o Dia Mundial da Criança, algumas figuras públicas partilharam, através das redes sociais, fotografias da infância.

Esta quinta-feira, 1 de junho, celebra-se o Dia Mundial da Criança. Muitos famosos aproveitaram a data para partilhar alguns registos da infância.

“Esta fotografia roubei-a do álbum do meu pai. Talvez seja das poucas coisas que herdei dele. O gosto em organizar fotografias. Estávamos em 1981. Era uma criança”, escreveu Cláudio Ramos na legenda de uma fotografia partilhada nas redes sociais.

“Que criança feliz que eu sou. No passado, no presente e no futuro. Que nunca deixemos de ser crianças senão não tem graça nenhuma”, disse Vanessa Oliveira.

“É dia de pormos fotos nossas em versão ‘pequenada’. Feliz dia da criança minha gente! Bom dia”, referiu Paula Neves.

“Dentro de mim mora uma menina que teima em sonhar, que sonha com o amor porque sabe que sem amor a vida não faz sentido. Esse amor ao próximo é urgente no mundo em que vivemos. Olhar o Outro como se fossemos nós faz toda a diferença, mesmo com aqueles que não sabem amar. Feliz dia da criança”, notou Noémia Costa.