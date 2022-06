Diana Chaves arrasa em biquíni nas Maldivas

Diana Chaves tirou uns dias de férias das manhãs da SIC e viajou para as Maldivas. A apresentadora começou a publicar as primeiras imagens.

“Um arraso”, “poderosa” ou “em grande forma”. É assim que muitos seguidores estão a comentar as fotos de Diana Chaves, que tirou férias do programa das manhãs da SIC “Casa Feliz” e rumou às Maldivas.

A comunicadora brindou os milhares de seguidores com um “bom dia”, ainda dentro do bungalow e a caminho do mar azul turquesa.

A atriz aproveitou uma rede por cima do mar para tirar uma fotografia que fez os fãs suspirarem e o mesmo local foi usado pelo marido, César Peixoto.

“Recarregar baterias por aí no mundo”, escreveu o treinador, que, no último mês, renovou por mais uma temporada com o Paços de Ferreira.