Diana Chaves: “Começo bem o ano a renovar com a SIC”

Acabada de renovar contrato com o terceiro canal, a apresentadora do “Casa Feliz” não pretende conciliar o programa com a representação para “fazer só uma coisa bem”.

Diana Chaves foi uma das muitas figuras públicas que marcaram presença no passado domingo à noite, 4 de dezembro, na Gala dos Sonhos, o evento da Associação Sara Carreira, que decorreu no Campo Pequeno, em Lisboa.

Na zona do “call center”, que angariou milhares de euros em donativos, a apresentadora do “Casa Feliz” começou por se mostrar radiante com a recente renovação do contrato com a SIC.

“É ótimo, é uma grande novidade, começo muito bem o ano e eu própria continuo bem”, afirmou, para não se alongar quanto aos anos do novo contrato. “Não posso dizer a duração do contrato, mas nos próximos tempos lá estarei na ‘Casa Feliz’”, garantiu Diana Chaves, que não equaciona, para já, outros projetos. “Para já não, mas… nunca sabemos, Voltar a representar? Gostava, mas neste momento prefiro fazer uma coisa bem feita do que muitas mais ou menos… ou más”.

O motivo? A grande exigência do formato das manhãs da estação de Paço de Arcos que apresenta ao lado do amigo João Baião. “Apesar de ser aquele horário, de manhã, são três horas em direto e puxa um bocadinho, não é nada fácil, mas é muito bom”.

Sobre a Gala dos Sonhos e a experiência no “call center”: “No ano passado eu não tinha estado aqui, fiz entrevistas e fiz de assistente do mágico João Manzarra. É engraçado sentir que as pessoas gostam de contribuir, às vezes é um valor simbólico, mas isso não interessa, as pessoas querem é ajudar”, defendeu.

A surpresa dos telespetadores foi grande quando se aperceberam de quem estava do outro lado do telefone. “Eu disse logo: ‘boa noite fala a Diana Chaves!’ As reações foram engraçadas, as pessoas perguntavam se era mesmo eu. Consegui angariar 50 euros num só telefonema e acho que foi muito bom”.

Enquanto mãe de Pilar, fruto da relação com o treinador César Peixoto, a atriz deu a sua opinião sobre os momentos da Gala. “Enquanto mãe toca-me de forma empática ver o momento do Tony, Mickael, David e Fernanda ali sentados… é muito duro, embora seja uma gala para ajudar jovens e a família. A gala é sempre muito bonita, mas tem sempre peso muito grande”, rematou.