Diana Chaves e Marco Horácio confirmam regresso do “Salve-se Quem Puder”

Treze anos depois, eles estão de volta: Diana Chaves e Marco Horácio confirmaram, nas últimas horas, o regresso do programa “Salve-se Quem Puder” à SIC.

“Soltem a parede! Preparados?”, referiu a apresentadora das manhãs da estação de Paço de Arcos no perfil de Instagram, com a frase mais usada no programa em que concorrentes tentam, a todo o custo, não cair na piscina, depois de tentar imitar as figuras recortadas de uma parede.

“Estou feliz e a Diana também! Esperamos voltar a juntar as famílias portuguesas à frente do ecrã para ver pessoas a tentarem o quase impossível e levarem com uma parede de esferovite na tola”, disse Marco Horácio.

“Um programa que marcou gerações, e que volta a pedido do público. Obrigado público pelo carinho e ‘Soltem a Parede’. Na SIC, pois claro”, concluiu o apresentador.

O início das gravações está previsto para o início de junho e o programa está já em pré-produção. A última temporada do concurso chegou a reunir mais de dois milhões de telespetadores, que vibravam com a frase “soltem a parede!”

No início do ano, Daniel Oliveira, diretor de Entretenimento da Impresa, já tinha admitido que o formato podia voltar à antena.

Além do “Salve-se Quem Puder”, também o “Hell’s Kitchen”, com Ljubomir Stanisic, está de volta e com novidades: a N-TV apurou que os próximos concorrentes a ir para a cozinha são famosos.