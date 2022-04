Diana Chaves anuncia que as inscrições de “Casados à Primeira Vista” estão abertas

Diana Chaves anunciou, esta segunda-feira, 10 de janeiro, que as inscrições para a nova edição do programa “Casados à Primeira Vista”, da SIC, estão abertas.

A apresentadora do formato da estação de Paço de Arcos já tinha revelado durante o matutino “Casa Feliz” que o canal iria apostar numa nova temporada do concurso. Agora, a comunicadora revelou que as inscrições já estão abertas.

“Este é o ano em que podem mudar as vossas vidas! Já pensaram em casar-se numa festa de sonho? E viver uma lua de mel num sítio paradisíaco?” começou por escrever Diana Chaves.

“Deixem que os nossos especialistas vos ajudem a encontrar o amor! Enviem um email para [email protected], deixem um comentário ou marquem alguém nos comentários que achem que merece casar em 2022!” prosseguiu.

Além do concurso, Diana Chaves também apresenta o programa “Casa Feliz”, das manhãs da SIC, ao lado do colega de ecrã João Baião.