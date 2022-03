Diana Chaves: “Não tenho pressa para casar, já vivemos assim há muito tempo”

Diana Chaves voltou a falar do seu (longo) noivado com César Peixoto e admitiu que o casamento continua nos planos do casal, mas que não é para já.

Uma eterna noiva? Diana Chaves assegura que não, mas acrescenta que vai casar-se com César Peixoto quando ambos decidirem que é a altura certa.

“Estou noiva há uns anos e adoro a condição de noiva”, começa por referir a apresentadora, no dia em que foi conhecida a nova temporada do “Casados à Primeira Vista”.

“Graças ao Daniel (Oliveira) não tenho tido tempo para pensar em casamento (risos). O César também tem a logística dele”, afirmou Diana Chaves.

“Não temos pressa, já vivemos assim há muito tempo, quero casar-me, não tenho é pressa. Tudo o que envolve logística, vou adiando, mas não se sabe se não me caso numa praia, com cavalos a passar”, rematou a comunicadora.