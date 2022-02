Diana Chaves testa positivo à covid-19

Um dia depois de João Baião ter anunciado que tem covid-19, ficou a saber-se que também Diana Chaves está infetada com o novo coronavírus.

Diana Chaves está infetada com a covid-19. O anúncio foi feito nesta manhã por João Paulo Sousa no programa “Casa Feliz”, da SIC. O jovem comunicador está a substituir João Baião no programa, que ontem testou positivo ao novo coronavirus.

Também Diana Chaves ficou infetada mas, segundo João Paulo Sousa, os apresentadores “estão bem”.

Diana Chaves (que nesta manhã foi substituída por Cláudia Vieira) e João Baião entraram em direto no “Casa Feliz”, mas na ligação que fez estava impossível ouvir os dois apresentadores devido a pouca rede.

Segundo João Paulo Sousa, João Baião soube que estava infetado ontem quando se preparava para participar em “A Cozinha e um inferno”, o novo programa do Chef Ljubomir Stanisic na SIC.