Diana foi a concorrente expulsa no “Big Brother”

Diana foi a concorrente expulsa na última gala do “Big Brother”, que se realizou neste domingo à noite na Venda do Pinheiro.

Mais uma gala, mais uma expulsão: a concorrente Diana abandonou a “casa mais vigiada do país” neste domingo, com 42 por cento dos votos do público. “Tenho uma postura difícil no jogo. Não tenho medo de enfrentar seja quem for”, resumiu a participante.

Patrícia foi salva pelos telespetadores com 68 cento, enquanto Rafael também se mantém no “Big Brother” com 58 por cento.

Quanto aos nomeados, em risco de sair no próximo domingo estão Miguel, Joana, Francisco Monteiro, Rafael e Carlos.