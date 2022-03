Diários dos agricultores devolvem à SIC a liderança do horário das 19H00

O diário da 3.ª temporada do programa “Quem Quer Namorar com o Agricultor?” devolveu à SIC a liderança no horário das 19H00 aos dias úteis.

O programa estreou esta segunda-feira a liderar, no universo dos canais generalistas, com 23,0% de “share” e 11,2% de audiência média, o que corresponde a 1 milhão 63 mil e 500 telespetadores.

Com a estreia do programa diário de “Quem Quer Namorar com o Agricultor? III” a SIC subiu 5,6 p.p. face ao anterior programa (“Amigos Improváveis Famosos”) o que corresponde a mais 234 mil e 400 telespetadores.

https://www.instagram.com/p/B_fYCXXg4A-/

Nos “targets” comerciais – A/B C D 15/54 e A/B C D 25/54 – o formato também liderou, no universo dos canais generalistas, com 22,0% e 22,2% de “share” respetivamente.

Em termos de perfil o programa “Quem Quer Namorar com o Agricultor? III” diário liderou, no universo dos canais generalistas, nos indivíduos do sexo feminino, nas donas de casa, nos indivíduos das classes A/B, C e D, com idades até aos 64 anos (tendo liderado em termos absolutos nos indivíduos entre os 55 e os 64 anos) e nas regiões do Norte (liderança em termos absolutos) e Lisboa, recolhendo assim a preferência da grande maioria dos telespetadores.