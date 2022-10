Dina Aguiar chora a morte do pai: “As sequelas foram mais fortes e partiu”

Dina Aguiar está de luto pela morte do pai. A jornalista partilhou a notícia, esta quarta-feira, 12 de outubro, nas redes sociais.

Através da conta de Facebook, o rosto de informação da estação pública partilhou um conjunto de imagens do progenitor em jeito de homenagem.

“Este portão deu cabo do meu pai. Resistiu uns meses porque amava viver. Mas as sequelas foram mais fortes e partiu hoje. Fica o exemplo da sua resiliência, do seu empreendedorismo, da sua integridade”, começou por escrever.

“Partiu aos 95 anos depois de uma festa linda com todos os seus descendentes e com os descendentes dos seus irmãos. Ele sabia que seria a última e que se estava a despedir, por isso quis juntar toda a gente. A vida deve ser isso mesmo… celebração. Descansa em paz, pai. Gratidão eterna!” rematou.