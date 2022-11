Dino d’Santiago denuncia taxista que se recusou levá-lo a casa

Dino d’Santiago recorreu às suas redes sociais para denunciar um caso de alegado racismo da parte de um taxista.

O cantor partilhou um vídeo de um taxista que se recusou levá-lo à Amadora e vários rostos conhecidos já se manifestaram contra a situação.

“E esta m**** continua mesmo passados tantos anos! Acontecia-me sempre que chegava ao Porto e queria apanhar um táxi na praça de táxis da Batalha!” começou por escrever o intérprete.

“Hoje saio do Coliseu dos Recreios e decido apanhar um táxi na praça de táxis do Rossio ao invés do habitual Uber e a história repete-se! Talvez se o destino final não fosse a Amadora a história poderia ter um final menos infeliz”, prosseguiu.

Na secção de comentários foram vários os rostos conhecidos que defenderam Dino d’Santiago e criticaram a atitude do taxista.

“Tanta vergonha alheia que sinto ao ver estas imagens. Forte abraço, querido Dino. Lutamos, sempre”, afirmou Rita Ferro Rodrigues. “Surreal”, atirou Joana Seixas.

“Pá, que tristeza. Que revolta”, garantiu Isaura. “Ridículo. Que nojo”, assegurou Vanessa Oliveira. “As mil desculpas que inventou, obrigado por teres filmado essa fronha!”, escreveu Diogo Piçarra.