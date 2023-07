Dino D’Santiago: “Muitas vezes entras num lugar e a cor que carregas dá-te um estereótipo, é o que quero mudar”

Dino D’Santiago foi um dos convidados ao programa da manhã da SIC, “Casa Feliz”, e esteve à conversa com Diana Chaves.

Esta manhã, na SIC, no programa “Casa Feliz”, Diana Chaves recebeu o artista Dino D’Santiago e os dois estiverem à conversa.

Durante a entrevista, o músico falou um pouco sobre a sua história de vida, mas focou-se mais num dos projetos que tem em mão: ser o embaixador do curso de mediador intercultural para jovens.

Dino contou sobre a importância deste curso, principalmente em Portugal, pela quantidade de imigrantes que chegam ao país e que, na maioria das vezes, têm muita dificuldade em comunicar-se com as pessoas, que foi o seu caso, quando veio com a família de Cabo Verde.

“Acredito que este curso, nos próximos 50 anos, vai ser a profissão mais importante da nossa sociedade”, afirmou.

“Crescer em Quarteira deu-me mundo, pela quantidade de culturas a que estava exposto. Eu raramente me vi como uma cor, eu via-me numa situação social difícil. Entrávamos num café ou restaurante e tínhamos sempre um segurança atrás de nós, habituei-me àquela sombra. A minha vida foi feliz, mas dura”, relatou.

O curso também pretende mudar muitos dos estereótipos existentes na sociedade, como as classes sociais ou o racismo.

“Eu hoje não silencio. Muitas vezes, tu entras num lugar e a cor que carregas dá-te um estereótipo. E os miúdos veem representar as mães nas limpezas ou os pais que trabalham nas obras e o seu lugar de exemplo, de sonho e de ambição limita-se àquele lugar. E é esse lugar que quero mudar para sempre”.

Independente da cor, classe social ou situação de vida, Dino D’Santiago apoia que as condições e os aspetos não devem condicionar a vida dos jovens.