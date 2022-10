Diogo Coelho é o novo concorrente do “Big Brother”

Diogo Coelho foi o primeiro dos novos residentes a entrar na noite deste domingo na casa do “Big Brother”, da TVI.

Noite de novas entradas. O “Big Brother” vai renovar os participantes e Diogo Coelho foi o primeiro a entrar na “casa mais vigiada do país”.

Natural de Freamunde, Diogo, de 29 anos, é casado e pai de duas meninas gémeas. Diz ser por elas que quer entrar no “Big Brother” pois tem a certeza de que a experiência será muito positiva. Trabalha na área do mobiliário, mas já foi dono de um bar.

Rir e fazer rir é do que mais gosta. Afirma que à sua volta as pessoas estão sempre alegres, no entanto revela que detesta ser criticado e não tem muita facilidade em lidar com pessoas que lhe apontem defeitos.