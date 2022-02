Diogo, do “BB2020”, vai duas vezes por semana à psicóloga: “Já estive aqui fora de controlo”

Acusado de não cumprir as regras dentro da casa mais vigiada do país, o participante foi questionado do porquê por Cláudio Ramos. Diogo desabafou e admitiu que ficou “fora de controlo no programa”.

Durante a última semana, o participante mostrou-se “deprimido, triste e sem vontade de fazer nada”. De seguida, Diogo não quis fazer a curva da vida, ao contrário dos colegas, o diálogo com o espelho ou a prova de remo. “A curva da vida não vai acontecer, não vou estar aqui a falar da vida de outras pessoas”, justificou ao “Big Brother”, enquanto virava as costas.

Já em conversa com Cláudio Ramos, o concorrente admitiu as suas fragilidades. “Esta experiência não é nada fácil. A curva da vida pode trazer muitas coisas que eu não controlo e não queria meter ninguém ao barulho. Um tema interessante para falar era a minha saúde mental”, respondeu Diogo, para ir mais longe.

“Semanalmente tenho consulta de Psicologia, já aconteceu duas vezes por semana e tive uma de SOS para me consertar os fusíveis porque estava fora de controlo”, rematou na Gala deste domingo.