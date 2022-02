“Big Brother 2020”: Diogo e Ana Catharina beijam-se pela primeira vez

Os concorrentes do “reality show” “Big Brother 2020”, transmitido pela TVI, deram o primeiro beijo, esta quarta-feira, no quarto do líder da casa.

Depois de diversos momentos íntimos e cúmplices, Diogo e Ana Catharina envolveram-se e beijaram-se pela primeira vez dentro da casa mais vigiada do país, e, desta vez, sem margens para dúvidas.

O momento foi emitido em direto no “Extra” e ocorreu depois de um jantar romântico, enquanto a brasileira e o lisboeta estavam sozinhos num dos quartos da mansão da Ericeira.

Posteriormente, o “Big Brother” apagou as luzes e os concorrentes do formato da TVI passaram a noite, com trocas de beijos e carinhos.

LEIA TAMBÉM: