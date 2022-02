Diogo Faro faz pausa nas redes sociais após polémica

Depois de ter sido acusado de hipocrisia por ter criticado quem organizou festas – quando participou numa na passagem de ano -, Diogo Faro anunciou que vai fazer uma pausa nas redes sociais.

O comediante revelou, no Facebook, que vai, temporariamente, afastar-se das redes sociais e descansar durante alguns dias. O humorista agradeceu ainda as “mensagens de apoio e amor”.

“Só espero que nunca ninguém tenha de passar por isto. Mesmo, mesmo. Não desejo a absolutamente ninguém. Vou descansar uns dias e depois voltarei a falar. Obrigado pelas mensagens de apoio e amor. Sempre dão para aplacar um pouco”, pode ler-se na publicação que fez, esta terça-feira, 2 de fevereiro.

Eu só espero que nunca ninguém tenha de passar por isto. Mesmo, mesmo. Não desejo a absolutamente ninguém. Vou descansar… Posted by Diogo Faro on Tuesday, February 2, 2021

Diogo Faro partilhou uma crónica intitulada “Roubar vacinas e dançar em festas”, que foi publicada no site da Sapo no passado sábado, 30 de janeiro, na qual criticou quem não cumpre o confinamento e até “egoisticamente” participaram ou participam em festas – o próprio foi identificado num convívio na passagem de ano.

Depois de a crónica ter sido publicada, circulou no Twitter uma fotografia de grupo, na qual Diogo Faro surge com mais de dez pessoas a celebrar a chegada a 2021, gerando revolta perante a atitude do humorista.

Posteriormente, o comunicador reprovou a atitude que teve, adiantando que não vale a pena “esmiuçar a situação e as circunstâncias” parra arranjar “desculpas fracas ou apontar dedos”.