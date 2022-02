Diogo Faro reage às críticas: “Peço desculpa a quem ficou desiludido comigo”

Diogo Faro reagiu aos comentários negativos de que foi alvo depois de ter criticado as pessoas que fizeram festas, enquanto fez o mesmo na passagem de ano.

O humorista lamentou as suas atitudes, através do perfil de Facebook, adiantando que não vale a pena “esmiuçar a situação e as circunstâncias” parra arranjar “desculpas fracas ou apontar dedos”.

“Devo-vos obviamente um esclarecimento e um pedido de desculpas a todos os que se sentem desiludidos e magoados com esta situação, a todos aqueles que gostam de mim e do meu trabalho. Não adianta muito tentar esmiuçar a situação e as circunstâncias porque será sempre tentar arranjar fracas desculpas, ou apontar dedos para fora, quando não é o meu objetivo aqui. Ponto assente, foi um ajuntamento de pessoas arriscado e desnecessário”, começou por escrever.

“Importa-me também entender as minhas próprias falhas e incongruências. O que exijo de mim, e da sociedade à minha volta, é algo que às vezes não consigo atingir e, por isso, falho-me a mim e a vocês. Mas tal como noutras situações, o caminho não será feito por baixar essa exigência para falhar menos, mas mantê-la e continuar a aprender todos os dias para a conseguir acompanhar. Peço genuinamente desculpa a quem ficou desiludido comigo, estou aqui para aceitar e melhorar”, prosseguiu.

De seguida, o comediante agradeceu o apoio de quem esteve do seu lado. “Também agradeço muito o apoio de quem sabe a honestidade que ponho em tudo o que faço e defendo, na vida pessoal e no meu trabalho, sabendo que para tentar ser cada vez melhor, continuarei a falhar pelo caminho”.

Diogo Faro prometeu ainda que noutra ocasião falará sobre as mensagens de ódio que recebe.

“Noutra ocasião, poderei adereçar o ódio que me é adereçado constantemente, diariamente, e de forma tão violenta, tanto de anónimos como de colegas, mas não é altura. Fica o pedido de desculpas e a promessa de continuar a fazer o que faço todos os dias, com ou sem polémicas, aprender, evoluir e tentar dar o maior contributo possível para uma sociedade melhor para todos”, rematou.

Diogo Faro escreveu uma crónica a falar sobre as pessoas que participaram em festas. Após o texto ter sido publicado, circulou no Twitter uma fotografia de grupo, na qual Diogo Faro surge com mais de dez pessoas a celebrar a passagem de ano.