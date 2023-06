Diogo Lopes e Diana Marquês Guerra já foram pais

O casal Diogo Lopes e Diana Marquês Guerra já deu as boas-vindas à sua menina, que nasceu ontem.

Esta quarta-feira, dia 21 de junho, foi um dia feliz para Diogo Lopes e para Diana Marquês Guerra. O casal recebeu nos braços a sua primeira filha, que nasceu no dia de ontem.

O anúncio do nascimento da menina foi feito hoje através das redes sociais do pai, Diogo Lopes, que partilhou uma foto ternurenta da família.

“Ainda não consigo escrever nada. A nossa filha chegou ontem dia 21-06-2023”, escreveu na legenda.

Os comentários apareceram rapidamente. Uma enchente de “parabéns” e corações invadiu a caixa de comentários da imagem. Pedro Teixeira deixou os seus “parabéns”. Por sua vez, Marta Faial escreveu: “Muitos parabéns aos dois! A aventura começa!”.

O casal partilhou a notícia pela primeira vez no passado mês de dezembro com uma publicação no Instagram. Além disso, Diogo e Diana têm também registado alguns momentos da preparação para a parentalidade, como o quarto da bebé, e várias fotos da “barriguinha” da mãe.