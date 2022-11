Diogo Marques é o concorrente expulso do “Big Brother”

Diogo Marques foi o mais recente expulso do “Big Brother” durante a gala deste domingo à noite do “reality show” da TVI.

Em disputa, por ficar na mansão da Malveira, com as outras três nomeadas – Sónia, Mafalda e Diana -, Diogo Marques acabou por não resistir à votação dos portugueses.

Os telespetadores decidiram a expulsão do participante com 57 por cento dos votos.

“Foram dois meses incríveis, vou guardar para sempre no meu coração”, garantiu Diogo à chegada aos estúdios da Venda do Pinheiro, onde ser realiza a gala semanal do “reality show” da TVI.

A primeira a ser salva neste domingo foi Mafalda Diamond, com seis por cento das votações, seguindo-se Sónia Pinho, com dez.

No duelo final, Diogo arrecadou 57 por cento contra os 43 de Diana Lopes e abandonou assim o concurso apresentado por Cristina Ferreira.