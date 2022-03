Diretor de Informação da RTP convidado para integrar o júri dos Rose d´Or

O diretor de Informação da RTP, António José Teixeira, foi convidado para integrar o júri da 60ª edição dos Rose d´Or, um dos certames de maior prestígio de televisão a nível mundial.

O convite surge, segundo a estação pública, num “ano marcado por novos desafios para o jornalismo”, no qual a organização dos Rose d´Or incluiu nesta edição uma “nova categoria, que visa reconhecer os trabalhos jornalísticos a nível internacional, pela sua qualidade e inovação”.

“Este convite é o reconhecimento da experiência de mais de 30 anos ao serviço do jornalismo em Portugal de António José Teixeira, para quem mais do que um convite pessoal, é um convite endereçado à RTP e ao profissionalismo do serviço público de televisão português. É um convite honroso tendo em conta a dimensão do concurso e um estímulo renovado para a qualificação da nossa oferta”, pode ler-se no comunicado.

Os Rose d´Or apresentam na edição deste ano a nova categoria Notícias e Atualidade. As inscrições estão a decorrer, sendo conhecidos os vencedores a 28 de setembro em Londres, Inglaterra.