Diretor de Informação da SIC rendido a Ricardo Araújo Pereira

Ricardo Costa esteve nas primeiras filas do Teatro Villaret, em Lisboa, para assistir à estreia de “Isto é Gozar com Quem Trabalha”. Foi “apanhado na curva”, mas reagiu com “fair-play” às piadas de Ricardo Araújo Pereira.

O coronavírus foi o tema em destaque na estreia do novo programa de Ricardo Araújo Pereira, “Isto é Gozar Com Quem Trabalha”, e o humorista não perdeu oportunidade de brincar com os noticiários das televisões, que, segundo o ex-Gato Fedorento, pareciam “ansiar por um caso positivo em Portugal”.

Na plateia do Teatro Villaret, em Lisboa, o diretor de Informação da SIC, Ricardo Costa, mostrou estar divertido, apesar de as piadas visarem, também, a equipa que dirige em Paço de Arcos.

No final da gravação, que foi exibida à noite, o responsável mostrou “fair-play”, em declarações exclusivas à N-TV.

“Gostei muito do programa, na semana do coronavírus foi espetacular para nos começarmos a rir destas coisas”, referiu Ricardo Costa ao nosso site, para admitir. “Teve muita graça a rábula com a imprensa, é obrigatória, faz parte fazer-nos rir de tudo o que fazemos e muitas vezes fazemos coisas mal”, rematou.