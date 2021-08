Diretor de Informação da TVI pede desculpa à região Norte

Sérgio Figueiredo, diretor de Informação da TVI, pediu desculpas publicamente à região Norte depois de ter sido transmitida uma reportagem no quarto canal que foi alvo de críticas.

A estação de Queluz de Baixo emitiu, esta segunda-feira, no “Jornal das 8” uma peça na qual afirmava que a região Norte de Portugal é a mais afetada pela Covid-19 por ter pessoas “menos educadas, pobres e envelhecidas”.

Esta reportagem foi alvo de críticas por parte do público e de diversas caras conhecidas, nomeadamente do presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira. Face a esta reação negativa, Sérgio Figueiredo publicou um pedido de desculpas no perfil de Facebook.

O diretor de Informação começou por garantir que desde o “primeiro momento em que o assunto foi internamente discutido, logo na reunião da manhã de preparação do jornal a preocupação era legítima e construtiva: porquê e como responder àquelas populações particularmente afetadas”.

A Covid-19, a Região Norte e um pedido de desculpasO Jornal das 8 de ontem emitiu uma peça que pretendia explicar os… Publicado por Sérgio Figueiredo em Terça-feira, 14 de abril de 2020

“Do ponto de vista jornalístico é normal que se questionem as razões que, numa só região, e segundo os dados oficiais, se registem 60% de todas as pessoas infetadas e 57% dos óbitos do país devido à doença. E do ponto de vista social consideramos que questionar é o primeiro passo para encontrar as respostas necessárias na resolução do flagelo”, prosseguiu, explicando de seguida o processo de produção da reportagem.

Para Sérgio Figueiredo, a TVI fez o que estava certo: “questionou algo relevante, falou com quem sabe e produziu uma reportagem com uma intenção genuinamente construtiva e socialmente relevante”.

“Isto não justifica, porém, a construção de uma frase infeliz no ecrã, nem a parte do texto que a suportava. Nomeadamente aquela que, entre as razões demográficas e sociológicas indagadas, sugeria níveis de educação abaixo da media nacional. Essa frase foi por muitos interpretada como uma ofensa às gentes do Norte – o que não era evidentemente o nosso propósito”, esclareceu.

“Com a mesma humildade que a todos pedimos desculpas por um erro que somos os primeiros a lamentar, temos a convicção que a TVI não deve a ninguém, em esforço, em tempo de antena, em grandes eventos desportivos e culturais que promovemos ou patrocinamos, a relevância que o Norte merece e justifica na mancha de cobertura informativa que diariamente, semana após semana, anos a fio, aqui lhe temos dedicado e que continuaremos a fazê-lo. Da mesma forma que um erro grosseiro – que não foi previamente detetado nestas difíceis condições em que a pandemia também coloca ao trabalho dos jornalistas e de uma televisão – não caracteriza todo um Jornal e, menos ainda, uma estação televisiva que todos os dias acorda guiada pela sua mais nobre missão que é servir os portugueses. Sem exceções e sem discriminações de natureza alguma”, rematou.