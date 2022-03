Diretor-geral da TVI, Nuno Santos, revela foto rara da filha: “Luz imensa”

Nuno Santos, diretor-geral da TVI, partilhou, este domingo, 23 de maio, uma fotografia rara da filha nas redes sociais, no dia em que a bebé completou três meses.

O diretor da estação de Queluz de Baixo viveu neste domingo um dia feliz com a celebração dos três meses da filha mais nova, Francisca, fruto da relação com a jornalista Rita Monteiro. Para assinalar a data, Nuno Santos publicou, no perfil de Instagram, uma breve declaração de amor.

“Francisca, três meses hoje. Uma luz imensa num tempo de tantas sombras”, escreveu o diretor-geral da TVI na legenda.

Rapidamente, na secção de comentários, várias caras conhecidas reagiram à publicação de Nuno Santos. “Que linda! A carinha do pai”, comentou a atriz e influenciadora digital Helena Costa.

“Que amor! Parabéns”, escreveu a atriz Adriane Garcia. Por sua vez, a também atriz Andreia Dinis comentou: “É a tua princesa? Que bonequinha”.

Nuno Santos também é pai de Pedro, de 11 anos, que nasceu durante a relação terminada com a pivô Andreia Vale.