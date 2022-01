Nuno Santos: “Dificuldades são oportunidades”

Diretor de Programas da TVI justifica adiamento do “Big brother 2020”, mas assegura que programa vai mesmo acontecer. Gestão da antena será diária.

Mais um “tiro no porta-aviões”. Numa semana que começou com a desistência da Cofina da compra da Media Capital, dona da TVI, e continuou com a suspensão dos programas de “daytime” devido ao Covid-19, soube-se agora que a estação de Queluz de Baixo decidiu adiar a estreia do “Big Brother 2020”, também por causa do novo coronavírus, cujo primeiro caso foi diagnosticado em Portugal no dia 2. E resta ainda saber o que irá a UEFA decidir em relação ao Campeonato da Europa de Futebol, que poderá acabar por ser adiado para 2021. Recorde-se que a TVI comprou os direitos de transmissão à Sport TV, para exibição desses jogos em junho.

Uma “tempestade perfeita”, como dizem os norte-americanos quando mencionam a Lei de Murphy – “Se algo pode correr mal, vai correr (mesmo) mal” -, e que Nuno Santos analisa com prudência.

“Vamos ver.” É esta a expressão mais usada pelo diretor de programas da TVI, que prefere centrar-se no “Big Brother 2020”. Afinal, até quarta-feira passada, apesar do Covid-19, o formato estava “certo”, como assegurava, em entrevista, o apresentador, Cláudio Ramos.

“Amadurecemos a decisão mediante as indicações que nos chegam do Governo e da Organização Mundial de Saúde. Foi a decisão mais adequada”, responde Nuno Santos, por telefone. “Estamos a falar de 20 pessoas fechadas dentro de uma casa, mais 150 profissionais técnicos no exterior. Quisemos protegê-los, a todos”.

Nuno Santos esclarece ainda que não desanima diante dos obstáculos. “Sou daquelas pessoas que usam a máxima de que uma dificuldade pode ser uma oportunidade. A gestão da antena vai ser diária”, refere, numa alusão ao facto de o consumo televisivo poder aumentar com a obrigatoriedade de os telespectadores permanecerem em casa.

Quanto ao eventual substituto do “reality show” mais famoso do Mundo, o profissional prefere destacar que “o BB continua a ser o foco, e vai mesmo acontecer”. Em relação ao futuro de Cláudio Ramos, é claro: “Continua empenhado em fazer um grande programa de televisão. O foco é o BB e não vai desfocar-se dele”.