Dispensada da TVI, Leonor Poeiras atira-se a Nuno Santos: “Fiquei revoltada e chocada”

Leonor Poeiras “partiu a loiça”. A apresentadora foi dispensada da TVI e culpa o novo diretor geral Nuno Santos.

Uma entrevista “explosiva”. Leonor Poeiras abriu o livro ao site “Holofote” e à revista “TV Mais” para explicar porque desapareceu do ar desde 13 de maio, altura em que substituiu Fátima Lopes no dia de aniversário da apresentadora.

Agora, Leonor foi opção para apresentar o “A Tarde É Sua”, mas recusou e foi Mónica Jardim a avançar para a vaga.

“Tenho estado caladinha. Não aceitei substituir a Fátima Lopes nas férias por causa de uma série de conversas no seio da TVI”, adiantou ao “Holofote” e à “TV Mais”.

“Depois de ter sido excluída do programa ‘Panténe’ fiquei numa situação desconfortável e só tenho sido chamada para substituir a Fátima Lopes. A última vez foi a 13 de maio, dia de anos dela. Soube pelas redes sociais que fui dispensada do ‘Pantene’ e nunca me aconteceu esta falta de consideração”.

Leonor revelou, em seguida, uma conversa com atual diretor-geral da TVI Nuno Santos. “Fiquei muito triste e desconfortável. O Nuno Santos retificou que eu era cara importante no canal e que contava comigo para a mudança, mas isso não se veio a verificar. Disse-me mais tarde que me retirou do programa ‘Pantene’ por decisão pessoal. Foi estranho e constrangedor, uma falta de consideração. Disse-me que não tinha nenhum projeto para mim, apesar de haver muitos a estrear. Não tenho rendimentos se não trabalhar, sou paga ao projeto. Fui despedida da TVI, para a qual trabalhei em regime de exclusividade!”

Depois, a profissional passou “a ser ignorada”. O Nuno Santos diz-me no final de maio: ‘és livre para procurar trabalho noutro sítio’. Fiquei ‘ai meu Deus’. nunca ouvi isto antes. A TVI sempre me tratou com consideração. Fiquei revoltada e chocada, não me identifico com a atual direção de Programas, nem com as escolhas nem com a maneira de trabalhar, não têm tempo nem coragem. Não se trata desta forma alguém que deu 17 anos de vida à casa”.

A concluir, Leonor Poeiras recordou os sacrifícios que fez pela TVI. O “Rising Star’ estreou um dia depois do funeral a minha mãe! No ‘Quem quer Casar com o Meu Filho’ pregaram-me uma rasteira: fui chamada de véspera e o formato era de outra pessoa que à ultima hora não quis fazer!”