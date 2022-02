Diversão nos bastidores do filme “Curral de Moinas”

Diversão é o sentimento que corre nos bastidores de “Curral de Moinas”, que está em filmagens e assinala a estreia da apresentadora Júlia Pinheiro no mundo da ficção.

Cascais tem sido um dos locais de filmagens do novo filme que é resultado do universo do “Tele Rural”, que foi transmitido pela RTP, em que João Paulo Rodrigues (“Quim”) e Pedro Alves (“Zé”) são protagonistas.

Depois de “7 Pecados Rurais”, lançado em 2013 e que se tornou no terceiro filme português mais visto de sempre, os atores voltaram a juntar-se. “Isto é sempre muito divertido do princípio ao fim […]. Adotámos uma política entre todos. […] Que é mostrarmos tudo o que são filmagens e o que é a nossa maluquice fora das filmagens quando estamos juntos. […] O filme ainda não está terminado e as pessoas já comentam que estavam com saudades de ‘Curral de Moinas’”, contou “Quim”, aos jornalistas, nos bastidores no Centro Cultural de Cascais, depois de assumir a vontade de que o filme se torne o mais visto de sempre.

Já Pedro Alves admitiu que tinha saudades de trabalhar com o colega: “Já tinha muitas saudades. […] Acho que há uma mística com este ‘Curral de Moinas’ que torna as coisas desta forma, com esta energia boa. No final é isso que passa para o pessoal a boa disposição que se vive”.

Sofia Ribeiro, que dá vida à personagem “Piedade”, confessou que está tão feliz que não considera este desafio um trabalho. “Estivemos a filmar os três e não dá. É de a equipa largar os micros e partirem-se a rir e nós todos a chorar a rir”, contou.

“Temos uma cena em que estamos os três de mota […]. Aquelas motas velhinhas que para pegar quase só de empurrão. Nós os três na mota em Cascais. As pessoas a passarem por nós a rirem-se e nós a rir e depois a moto vai abaixo”, recordou um episódio das filmagens.

No meio de tanta boa disposição, Júlia Pinheiro estreia-se em ficção com a “Madrinha”. “Tem sido muito divertido, tem sido fantástico. […] Este jogo da ficção é muito interessante. Nunca tinha feito cinema. […] A fotografia deste filme é maravilhosa e estou linda como velha. […] Vejo-me cada vez mais a diversificar aquele que é o meu território natural que é a apresentação”, afirmou.