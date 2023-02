Divulgado o “trailer” de “Velocidade Furiosa” com Daniela Melchior

O vídeo promocional do décimo filme do universo cinematográfico de “Velocidade Furiosa”, com a atriz portuguesa Daniela Melchior, foi divulgado, esta sexta-feira, 10 de fevereiro.

O último filme da saga protagonizada por Vin Diesel já tem o “trailer” disponível no YouTube para o público. A obra cinematográfica realizada por Louis Leterrier estreia-se nos cinemas a 19 de maio.

Nas redes sociais, Daniela Melchior publicou o trailer e fez promoção, convidando os seguidores a assistirem às imagens da nova película e aos filmes anteriores do universo de “Velocidade Furiosa”.

Além da atriz portuguesa e Vin Diesel, também fazem parte deste elenco Jason Momoa, Jason Statham, Cherlize Theron, Ludacris, Sung Kang, Michelle Rodriguez, John Cena, Tyrese Gibons, entre outros atores.

Lembre-se que este filme tem cenas filmadas em Portugal, nomeadamente, em Vouzela, Penoita e no antigo IP5.