Divulgados os detalhes sobre as cerimónias fúnebres de Ana Afonso

As cerimónias fúnebres de Ana Afonso realizam-se em Quarteira, Loulé, nos dias 9 e 10 de janeiro. A atriz e manequim faleceu aos 47 anos.

Ana Afonso faleceu na quarta-feira, 3 de janeiro, aos 47 anos. Natural do Algarve, o velório acontece esta terça-feira, 9 de janeiro, a partir das 17 horas, na Igreja de Quarteira.

No dia seguinte, 10 de janeiro, o corpo segue desde a Igreja até ao Cemitério de Quarteira, por volta das 10 horas.

Recorde-se que a intérprete integrou o elenco da telenovela “O Teu Olhar” (2003) e participou no “reality show” “Quinta das Celebridades”, no qual chegou a envolver-se brevemente com Alexandre Frota, que já lamentou a morte da amiga.

A notícia da morte prematura chegou pela irmão da atriz. Ana Afonso deixou três filhos: Beatriz, Alice e Diogo.