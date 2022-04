Do YouTube para o programa de Cristina: como Inês Aires Pereira faz sucesso com a sua “Neuza”

A atriz Inês Aires Pereira faz parte do núcleo divertido do programa “Cristina ComVida”, da TVI, e admite a “grande diversão” ao lado do ator Eduardo Madeira, com a sua “Neuza”.

Uma criada… mal criada. Assim é “Neuza”, a personagem interpretada por Inês Aires Pereira no programa de final de tarde da TVI, “Cristina ComVida”, uma mulher impertinente, sem filtros, desbocada e que, na última semana, andou a tentar conquistar “Guto”, uma das personagens de Eduardo Madeira no programa de Cristina Ferreira. Os dois chegaram mesmo a vias de facto, mas acabaram por cair, com estrondo, na piscina, o que tem divertido Inês que, simultaneamente, está a gravar a nova novela, “Para Sempre”. “O que me divirto a fazer a Neuza, obrigado, agora, à Teresa Guilherme que me fez o último casting”, refere a artista que, no meio, é conhecida por Inês AP.

A personagem “Neuza” foi “importada” pela diretora de Entretenimento e Ficção da TVI, Cristina Ferreira, para o “Cristina ComVida”, uma vez que a personagem já existia e foi criada no YouTube, plataforma na qual pode ser vista em vários ambientes, entre eles em Londres ou nas ruas de Lisboa. Chama-se “Neuza na Vida, Neuza no Mundo” e o papel foi criado pelo humorista que, nos últimos dias, tem dado que falar por ter denunciado que o jornalista da SIC Nuno Luz quase o agrediu na Hungria: “Tudo isto só foi conseguido com a ajuda do meu amigo Diogo Faro, que lhe deu o nome e me chamou para fazer”, lembra a artista à N-TV que, nos vídeos na Internet, sai da “barraca” para conhecer o resto do mundo e tem sempre um palavrão na ponta da língua.

“O feedback tem sido muito bom. A Cristina recebeu-me muito bem e é incrível poder estar ao lado do Eduardo Madeira que é um ator espetacular. Tem sido muito bom!”, acrescenta a intérprete, que ganhou ainda mais fama ao participar em diversos diretos de Bruno Nogueira na Internet, no programa “Como É Que o Bicho Mexe?”

Nas redes sociais, tem quase 300 mil seguidores e é nesta plataforma que mostra o dia a dia em família, ao lado do marido, David Ferreira da Silva e da filha, Alice. “Faço as minhas redes sociais por diversão. Neste momento consigo ter algum trabalho com elas, com o compromisso que só faço publicidade a coisas que gosto realmente, com as quais me identifico”, garante.

“As pessoas não me procuram na Internet para ver aquilo que eu uso, mas para observar os vídeos estúpidos ou engraçados que eu faço. Além da forma divertida tento tirar algum proveito e fazer algum dinheiro, que é importante”.

Com a fama veio a responsabilidade, admite: “Agora começo a pensar antes de publicar qualquer coisa ou a que causas às quais me quero juntar. Continuo a publicar por instinto, mas penso mais nas causas e que a publicação pode ter impacto na vida de algumas pessoas”, acrescenta Inês Aires Pereira, que, a concluir, garante que tem solução para os “haters”: “respondo e depois bloqueio!”