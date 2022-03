Dois novos concorrentes no “Big Brother Famosos”

A casa do “Big Brother Famosos” recebeu neste domingo dois novos concorrentes: Virgínia Lopez e Melão, que se juntam aos restantes participantes.

Há dois novos concorrentes no “reality show” da TVI: Virgínia Lopez e Melão entraram esta noite na “casa mais vigiada do país”.

A primeira é escritora e empreendedora, ex-jornalista. Nasceu em Valladolid e com 18 anos mudou-se para Madrid para seguir a via académica no jornalismo. Em 2000, veio para Portugal com o programa Erasmus. Apaixonou-se pelo país e por um português. Mãe de dois filhos, é adepta da vida calma e tranquila, mas não vira as costas a um desafio. No “Big Brother Famosos” promete o “salero” espanhol aliado à frontalidade que a caracteriza. Gosta de ser líder e de se fazer ouvir e espera sair vencedora.

Melão é cantor e ficou famoso na “boysband” dos anos 90 Excesso. Depois decidiu seguir uma carreira a solo. Teve novos êxitos e ingressou por outros percursos profissionais.

Em 2002 participou no “Big Brother Famosos” e ficou conhecido com o “dorminhoco” porque chegava a dormir mais de 12 horas seguidas. Agora diz ser um homem mais tolerante que abraça este convite com o objetivo de se divertir e divertir o público.

Melão entrou com o “pé direito” no formato, uma vez que ganhou uma imunidade e, por isso, não pode ser nomeado nesta semana.