Dolores Aveiro de luto pela mulher que a criou: “Obrigada, mãe”

A madrasta da mãe de Cristiano Ronaldo morreu e Dolores Aveiro publicou um texto muito sentido nas redes sociais.

Dolores Aveiro está de luto. A madrasta, mulher que a criou e a quem chamava de “mãe”, morreu este fim de semana.

“Hoje especialmente e de todo o meu coração presto a minha humilde e agradecida homenagem a esta mulher que, mal ou bem, ajudou-me a criar a mim e aos meus irmãos após a morte da minha querida e amada mãe. Foi minha madrasta e a mulher que o meu pai escolheu quando resolveu refazer de novo uma família (bem lá atrás no tempo, ainda eu era uma criança)”, começou por escreveu no perfil de Instagram.

https://www.instagram.com/p/B7gAu4SD2p4/

“Ela deu-me meios-irmãos, deu-me irmãos de criação, ela proporcionou-me uma grande família mesmo nas dificuldades da vida (éramos dez filhos na mesa, metade dela metade do meu pai) depois teve os deles +3. Foi esta a minha família, foi assim que cresci com ela e com eles!”, acrescentou.

“Quero com estas palavras pedir paz à sua alma neste dia que vai para perto do meu querido pai, que Deus a guarde e dê paz à sua alma. Obrigada mãe (foi assim que sempre a chamei) Que a senhora descanse em paz”, rematou Dolores Aveiro.