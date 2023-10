Dolores Aveiro juntou-se a Cristiano Ronaldo e a Georgina no Porto

Habitualmente separados pela distância, Dolores Aveiro juntou-se na noite desta sexta-feira a Cristiano Ronaldo e a Georgina Rodríguez no Porto.

Enfim, juntos. Com Dolores Aveiro a viver na Madeira e o filho, Cristiano Ronaldo, e a nora, Georgina Rodríguez, a residirem em Riade, na Arábia Saudita, é raro a família estar no mesmo espaço, mas o reencontro aconteceu, finalmente, nesta sexta-feira à noite.

Foi no Estádio do Dragão, no Porto, durante o jogo Portugal-Eslováquia (3-2), no qual a seleção das “Quinas” garantiu o apuramento para a fase final do Campeonato da Europa de 2024, que se vai disputar na Alemanha, que o clã se voltou a juntar.

Dolores Aveiro, Georgina Rodríguez e Cristianinho, filho mais velho do CR7, estiveram na bancada a assistir ao encontro no qual o “capitão” da Seleção Nacional marcou dois golos.

“Filho, feliz dia para vocês gostei muito de estar com vocês ontem”, escreveu a matriarca do clã Aveiro nas redes sociais.

Quem também esteve em destaque ontem na televisão foi Georgina Rodríguez. A empresária assistiu às declarações do namorado na zona mista do Estádio do Dragão e, no final das declarações aos jornalistas, Cristiano Ronaldo beijou a namorada.