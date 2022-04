Dolores Aveiro passa aniversário longe de Cristiano Ronaldo: “O amor une para sempre”

Dolores Aveiro passou o “réveillon” e o aniversário na Madeira longe do filho, Cristiano Ronaldo, que estava em Manchester. A matriarca da família lembrou o jogador.

O fim de ano e aniversário de Dolores Aveiro foi passado em família, mas longe de Cristiano Ronaldo , que chegou a 2022 em Manchester . Os dois já tinham passado o Natal juntos em Inglaterra e a matriarca do clã lembrou o jogador dos “red devils”.

“Obrigada a todos aí desse lado, o carinho, o amor e as mensagens. Entrei no ano novo de coração cheio, eu e os meus quatro filhos (falta um aqui na foto @cristiano, mas o que significa a distância se dentro de nós tem o amor que nos une para todo o sempre). Desejamos a todos vocês um feliz e abençoado 2022″, começou por escrever no perfil de Instagram.

“Sobre o meu aniversário de ontem, sobre o carinho e sobre o coração a transbordar de gratidão pelas mensagens pelos abraços, pelos presentes, pela família e amigos que tenho e principalmente agradecer a Deus pela saúde que é o meu bem mais precioso, obrigada a todos. É impossível agradecer um por um porque, felizmente, são tantos, mas tenho gratidão a cada um dos que fizeram do meu dia mais especial ainda”, rematou Dolores Aveiro.