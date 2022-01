Dolores Aveiro passa Natal “quentinho” na Madeira

Com Cristiano Ronaldo a passar férias no Dubai, Dolores Aveiro juntou as filhas e passou o Natal no Funchal, na Madeira.

Dolores Aveiro reuniu as filhas e passou um Natal “quentinho” no Funchal, na Madeira. Com Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez do outro lado do mundo, no Dubai, a matriarca do clã reuniu-se dos mais próximos.

“Tava em promoção 😂😂😂… Tou a brincar foi a querida @margaridamagna que nos presenteou com estes look’s de natal bem quentinhos…”, brincou Dolores Aveiro no perfil de Instagram.

“Feliz Natal a todos” concluiu a mãe do CR7, Hugo, Kátia e Elma, que aparecem com a progenitora na foto.