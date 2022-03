Dolores Aveiro recebe presente de luxo dos filhos no Dia da Mãe

Numa data muito especial, os filhos de Dolores Aveiro resolveram presentear a matriarca com um carro de luxo.

É Dia da Mãe e, por todo o Instagram, as famosas celebram a data. Dolores Aveiro não foi excepção e mostra este domingo no perfil de Instagram o carro de luxo que recebeu dos filhos – Cristiano Ronaldo, Elma, Hugo e Kátia. Uma verdadeira bomba.

“Obrigada aos meus filhos pelos presentes que hoje recebi. Feliz dia para todas as mães”, escreveu Dolores Aveiro nas redes sociais, ao lado de uma fotografia na qual aparece com a “bomba”… devidamente embrulhada com um laço vermelho.

“Mereces o mundo, mas renovado mãe, mas a gente cá estará por aqui para te cuidar… dia feliz minha velhinha amada”, escreveu Katia Aveiro.