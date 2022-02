Dolores Aveiro recorda AVC: “Graças a Deus sigo firme e forte”

A mãe de Cristiano Ronaldo lembrou o AVC que a levou a ficar internada. “Graças a Deus sigo firme e forte”, referiu Dolores Aveiro.

Alguns meses depois de ter sofrido um AVC, a matriarca do clã Aveiro quis saber mais sobre o assunto e partilhou as conclusões com os seguidores nas redes sociais.

“Hoje dediquei a minha manhã a ler um pouco sobre o que aconteceu comigo (AVC).

Os sinais que o nosso corpo nos dá a alertar que algo não está bem e quais os ensinamentos que pessoas, que tal como eu tiveram um valente susto, e o que precisam fazer para ter um futuro mais saudável com qualidade de vida e cheio de energia (a saúde é o nosso bem mais precioso)”, começou por escrever no perfil de Instagram.

“Tenho a sorte de ter uma família que me cuida e quer o melhor para mim, e, graças a Deus, sigo firme e forte no meu propósito de vida. Cuidar de mim em primeiro lugar e dar muito amor aos meus, porque isso também me alimenta e traz-me muita saúde. Cuidem-se…”, concluiu Dolores Aveiro.