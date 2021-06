Dolores Aveiro recorda um ano do AVC e como Cristianinho a “salvou”

“Nunca falei abertamente sobre o que aconteceu na verdade, só porque recuperei a quase cem por cento as pessoas acham que nada aconteceu ou que foi pequeno o susto que eu dei aos meus filhos”, lamentou.

Dolores Aveiro admitiu, em seguida, que chegou a temer o pior. “Pensei que era uma amarga despedida, fiquei confusa, perdida, mas percebi que afinal tinha acabado de sobreviver a algo muito forte e por eles teria que ser forte e voltar a ser quem eu era. Foi por eles que eu me reergui, foi pelos meus netos que me fortaleci”.

Seguiu-se uma revelação: “Foi por aquele neto (Cristianinho) que pediu ao pai dele para me ver no hospital mesmo no estado em que eu estava, ele sabia que o abraço dele era uma das coisas que eu mais precisava para sair dali vencedora”.