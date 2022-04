“Domingão”, da SIC, celebra um ano a liderar audiências

O “Domingão” está a celebrar um ano com resultados acima da concorrência. João Baião, João Paulo Sousa, Débora Monteiro ou Luciana Abreu seguem na frente das audiências.

O programa “Domingão” estreou-se na SIC há um ano, a 21 junho 2020, e liderou praticamente em todos os domingos – dos 50 programas exibidos só não ganhou em seis.

Em termos médios, ao final de um ano de exibição, o programa lidera, no universo dos canais generalistas, com 17,8% de “share” e 7,5% de audiência média, o que corresponde a 706 mil e 800 telespetadores que acompanham semanalmente as tardes de domingo da SIC.

Nos “targets” comerciais – A/B C D 15/54 e A/B C D 25/54 – o programa “Domingão” também lidera, no universo dos canais generalistas.

O formato tem apresentação de João Baião, Raquel Tavares, João Paulo Sousa, Débora Monteiro, Luciana Abreu, Melânia Gomes ou Emanuel e tem batido, no horário, o “Somos Portugal”, da TVI que, recentemente, viu regressar João Montez e Isabel Figueira em detrimento de Ana Arrebentinha e José Lopes.