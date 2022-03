“Domingão: Em Casa” bate recorde de audiências

O programa “Domingão: Em Casa”, da SIC, com um especial de Marco Paulo, terminou este domingo a liderar no universo dos canais generalistas.

O formato conduzido por Raquel Tavares e João Baião obteve 18.5 por cento de “share” e 9.7 por cento de audiência média, o que corresponde a 917 mil e 900 telespetadores. O “Domingão: Em Casa” foi o programa mais visto de sempre desde a estreia a 21 de junho de 2020.

A SIC liderou, ainda, no horário do “Jornal da Noite”, no universo dos canais generalistas, com 25.8 por cento de “share” e 15.7 por cento de audiência média, o que corresponde a 1 milhão 485 mil e 300 telespetadores, tendo sido o programa mais visto do dia.

Ontem o terceiro canal terminou o dia a liderar com 19.2 por cento de “share”, contra 15.7 por cento da TVI e 11 da RTP1.