Domingo a “ferver”: SIC lança “Hell’s Kitchen” e entrevista aos duques para combater “All Together Now” e “BB”

Um domingo a “dar tudo”: além da estreia de “Hell’s Kitchen”, a SIC apresenta, amanhã, a entrevista de Meghan e Harry a Oprah. A TVI responde com o “All Together Now” de Cristina Ferreira e o “Big Brother – Duplo Impacto”.

Como se diz na gíria futebolística, Daniel Oliveira, diretor de Entretenimento da Impresa, dona da SIC, vai por “a carne toda no assador” e, neste domingo, à hora do programa “All Together Now” de Cristina Ferreira, na TVI, o terceiro canal lança a estreia de “Hell’s Kitchen”; logo a seguir, vai para o “ar” a partir de Paço de Arcos a entrevista de Harry e Meghan a Oprah Winfrey, conforme avançou o “site” “Delas”. As controversas declarações à CBS vão ser exibidas à mesma hora que o “Big Brother – Duplo Impacto” no quarto canal.

O programa do “chef” Ljubomir Stanisic arranca, segundo a programação da SIC, às 21.15 H, logo a seguir a “Isto é Gozar Com Quem Trabalha”, e a controversa entrevista dos duques de Sussex pode ser vista a partir das 23.15 H. Um “cardápio” de luxo “servido” por Daniel Oliveira que apresenta, desta forma, duas estreias, mais o formato de Ricardo Araújo Pereira, que, recorde-se, é o incontestado líder de audiências aos domingos.

Do outro lado, na TVI, por volta das 21.45 H, começa o “All Together Now”, de Cristina Ferreira, que vai no segundo programa, e prepara-se para se bater diretamente com o cozinheiro da SIC.

À hora da entrevista de Harry e Meghan começa, na TVI, o “Big Brother – Duplo Impacto”, mais uma vez com um “Extra – Especial” já que, recorde-se, as galas apresentadas por Teresa Guilherme e Cláudio Ramos passaram para o sábado.

Recorde-se que, no passado domingo, dia de estreia de “All Together Now” na TVI, a SIC ganhou as audiências impulsionada pelo final da novela “Terra Brava”.