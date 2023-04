Domingos Terra foi o concorrente expulso de “O Triângulo”

A última gala de “O Triângulo”, na TVI, este domingo, 9 de abril, acabou como de costume com uma expulsão, desta vez de Domingos Terra.

O concorrente eliminado do “reality show” foi Domingos Terra que abandonou o jogo com 51 por cento dos votos dos portugueses.

De notar que em risco de sair estavam também Tamara Rocha, Moisés Figueira, José Carregal e Tiago Graça.

Para esta semana os nomeados são os mesmos à exceção de Tiago Graça. No entanto, junta-se ao grupo Alice Santos e Tiago Feliciano.

Miguel Vicente, Mafalda Diamond e Diana Lopes foram os convidados especiais do programa, com o vencedor do “Big Brother” a mostrar o novo penteado.

Depois de umas curtas férias de Páscoa, no Algarve, Cristina Ferreira voltou neste domingo aos estúdios da Venda do Pinheiro para conduzir mais uma gala.