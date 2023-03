Duelo de gerações: Lara Li e Bárbara Tinoco hoje à noite no palco da RTP1

A segunda semi-final do Festival da Canção realiza-se esta noite, na RTP1, com mais dez concorrentes. A curiosidade está no regresso da veterana Lara Li aos espetáculos ao vivo e na atuação de Bárbara Tinoco.

Confronto de gerações: Lara Li, um fenómeno musical da década de 80, vai disputar um dos lugares de acesso à final do Festival da Canção esta noite com Bárbara Tinoco, da nova geração de artistas e uma das recordistas de músicas passadas na rádio. Mas as duas, apesar da curiosidade geral nas atuações, vão ter a companhia de mais oito artistas: Edmundo Inácio (“A Festa”), The Happy Mess (“O Impossível”), Teresinha Landeiro (“Enquanto é Tempo”), Bandua (“Bandeiras”), Inês Apenas (“Fim do Mundo”), Ivandro (“Povo”), Dapunksportif (“World Needs Terapy”) e Voodoo Marmalade (“Tormento”).

Lara Li regressa aos concertos ao vivo, no estúdio da RTP1, com o tema “Funâmbula”, quanto Bárbara Tinoco vai interpretar “Goodnight”.

Em declarações à N-TV, durante a apresentação do evento, a voz de “Telepatia” garantiu não ter receio de voltar a atuar ao vivo. “Tive muita sorte com a música e o autor. Às vezes vou espreitar a ver se há coisas giras das novas gerações. A Maro e as outras meninas deviam ter ganho a Eurovisão o ano passado”, começou por referir. “Como dizem os brasileiros as expetativas é ‘não fazer feio’ e, se possível, fazer bem. Se as pessoas perceberem e gostarem do tema, é a melhor coisa que se pode ter”.

Sobre a hipótese de passar à final ou mesmo ganhar o Festival da Canção: “Aconteça o que acontecer… não faz mal. Quando estou em palco estou no meu normal, estou bem, muito confortável”, refere, a concluir.

Recorde-se que, na semana passada, a primeira-final ficou marcada por problemas técnicos de uma operadora que recebia as chamadas telefónicas dos telespetadores para um dos concorrentes, o que levou a que sete interpretações fossem apuradas para a final do dia 11 de março (cinco pelas votações, uma pela escolha do público e a última devido ao problema técnico. São elas Cláudia Pascoal, Churky, Mimicat, You Cant’t Win, Charlie Brown, Esse Povo e Sal.